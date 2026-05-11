Европа против переговорщика Путина

При этом она подтвердила, что министры иностранных дел стран Евросоюза в конце мая обсудят возможный формат контактов с Москвой.

«Шредер является известным лоббистом российских компаний, если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола», — заявила Каллас.

Ранее президент России Владимир Путин назвал кандидатуру Шрёдера «лучшим вариантом» для переговоров между Евросоюзом и РФ.

Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год. После того как его отстранили от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.

Шрёдер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала полномасштабной войны с Украиной, а затем еще раз в июле 2022 года. Россия была заинтересована в прекращении войны, уверял он после каждой этой встречи.