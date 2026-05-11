Братская могила на острове Узедом с 42 погибшими на войне
Братская могила на острове Узедом с 42 погибшими на войне

12:59 806

Специалисты Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями обнаружили на острове Узедом, по которому проходит германо-польская граница, массовое захоронение с жертвами времен Второй мировой войны. Находку обнаружили в ходе плановых работ, сообщает журнал Der Spiegel.

По словам членов Народного союза, на одном из местных кладбищ проводилось перезахоронение шести неизвестных жертв Второй мировой войны. Однако, раскопав участки, на которых, как считалось, находятся единичные могилы, специалисты обнаружили вместо них три длинные ямы, куда были сброшены тела 42 человек. Останки тел в могилах принадлежат, в частности, женщинам и детям, на момент смерти их возраст колебался от детского до 70 лет, сообщили в Союзе. На десяти телах были найдены идентификационные жетоны - удалось подтвердить, что один из них принадлежал женщине, служившей в немецком военно-морском флоте.

По словам руководителя раскопок Йоахима Козловски, как минимум некоторые из людей, чьи останки были найдены в братской могиле, перед смертью находились на лечении в лазарете. Специалисты обнаружили на телах следы свежих на тот момент ампутаций. Кроме огнестрельных ранений на многих черепах обнаружены повреждения, которые могли быть нанесены тупым предметом с большой силой. «Я полагаю, что многие из этих людей на самом деле были забиты до смерти», - заявил Козловски.

Все найденные тела достойно перезахоронят, пообещал он. Но до этого останки идентифицируют, что может помочь найти родственников погибших.

Пока неизвестно, кто и когда именно организовал убийство и массовое захоронение людей на Узедоме. Немногим ранее на этом острове были обнаружены останки нескольких солдат вермахта, считавшихся пропавшими без вести. То, что в очередной братской могиле найдены останки детей, позволяет предположить, что убитые были гражданскими.

Во времена Второй мировой войны на острове в Балтийском море располагался концлагерь, работавший на производство ракет Фау-1 и Фау-2. Одновременно с этим на остров стекались беженцы из регионов Германии, где велись боевые действия. В марте 1945-го остров подвергся американской бомбардировке, в мае того же года его захватила Красная армия. После Второй мировой войны Узедом остался под контролем советских войск. В 1950-х территорию острова поделили между на тот момент социалистической Польшей и ГДР.

