Квартиры с собственным садом в City Garden Narimanov от Kristal доступны в ипотеку

Мегапроект City Garden Narimanov от Kristal предлагает премиальный уровень жизни в самом центре столицы. Проект отличается уникальным расположением, собственным ландшафтным парком площадью 17,3 га и квартирами с готовой отделкой, полностью готовыми к заселению.

Комплекс расположен на территории 21 га — в 720 метрах от станции метро «Н. Нариманов» и рядом с проспектом Гейдара Алиева. В настоящее время здесь представлены как строящиеся, так и готовые к заселению квартиры: 2-, 3-, 4-комнатные и квартиры-студии различных планировок. Квартиры с оптимальной планировкой сдаются жильцам с полной премиальной отделкой, выполненной с использованием материалов европейских брендов. Кроме того, доступны эксклюзивные варианты квартир с собственным садом.

Квартиры доступны в продаже с внутренним кредитом сроком до 36 месяцев, а также с ипотекой до 20 лет при первоначальном взносе от 20%. Помимо этого, в проекте действует модель «Покупай квартиру поэтапно» — благодаря ей можно стать владельцем жилья, начиная с минимальной площади, а затем постепенно увеличить её до полноценной квартиры без ежемесячных обязательств и процентов.

Особого внимания заслуживают квартиры с собственным садом. Эти квартиры имеют личный сад площадью от 60 до 105 кв.м, при этом территория сада предоставляется в ПОДАРОК и не включается в стоимость квартиры — то есть по одной цене вы получаете и квартиру, и собственный сад.

В City Garden Narimanov квартиры сдаются жильцам с премиальной отделкой. Все используемые материалы соответствуют международным стандартам качества: немецкий паркет HARO, электрические системы итальянского бренда GEWISS, негорючие кабели Prysmian (Италия), сантехнические аксессуары GROHE (Германия), премиальные обои Zambaiti Parati и итальянский керамогранит Infinity.

Каждая квартира в City Garden Narimanov спроектирована с уникальной и современной планировкой, обеспечивающей максимальное использование естественного солнечного света в течение дня. Панорамные окна от пола до потолка наполняют пространство светом, создавая атмосферу простора, уюта и премиального комфорта. Особое внимание уделено тишине и энергоэффективности: обновлённая система звуко- и теплоизоляции, применяемая как во внутренних стенах квартир, так и между ними, гарантирует высокий уровень приватности и комфортную среду для жизни. Зеленый двор City Garden Narimanov площадью 17,3 га представляет собой полноценное пространство для отдыха и активного образа жизни. На территории комплекса предусмотрено все для комфорта и активности жителей: 3 км прогулочных дорожек, 1,5 км велосипедных маршрутов, беговая трасса, а также баскетбольные, теннисные и футбольные площадки и открытая фитнес-зона.

Дополняют инфраструктуру декоративные бассейны, уютные зоны для пикников и отдыха, создающие атмосферу спокойствия и гармонии прямо в центре города. Инфраструктура комплекса City Garden Narimanov не ограничивается только открытыми пространствами. На территории предусмотрены и активно развиваются современные объекты повседневной жизни: торговый центр, фитнес-центр и детский сад. Уже в сентябре начнет работу частная школа LANDAU School, обеспечивая высокий уровень образования для детей прямо внутри комплекса.