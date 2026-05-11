В Баку воздух прогреется до 29 градусов

12 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 15–18° тепла, днем 25–29° тепла. Атмосферное давление снизится с 762 до 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — ночью 60–70%, днем 45–55%.

В регионах страны в основном ожидается ясная погода, однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Восточный ветер в горных и предгорных районах местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 14–18° тепла, днем 25–30° тепла. В горах ночью 5–10° тепла, днем 13–18°, местами до 23–25° тепла.