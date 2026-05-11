Кипр экстрадирует россиянина Актулаева

Кипрский суд удовлетворил американский иск об экстрадиции россиянина Серажудина Актулаева. Об этом пишут российские СМИ.

Актулаева в США обвиняют в кибермошенничестве.

«По закону Республики Кипр дается 30 дней для изучения решения суда и подготовки возможной апелляции», — говорится в заявлении посольства России в Никосии.

39-летний Серажудин Актулаев прибыл на Кипр в мае 2025 года. Он был задержан в аэропорту Ларнаки по запросу со стороны США. Актулаев заявлял, что не в курсе предъявленных ему американской стороной обвинений и не считает себя виновным.