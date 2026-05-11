МВФ повысил прогнозы по ценам на энергоресурсы Азербайджана

Международный валютный фонд (МВФ) резко повысил прогноз по цене азербайджанской нефти. В опубликованном в феврале заявлении миссии МВФ средняя цена азербайджанской нефти на 2026 год прогнозировалась на уровне 66,7 доллара США.

В окончательном отчете, утвержденном Исполнительным советом в конце апреля, этот показатель был повышен до 84,2 доллара США. Таким образом, прогноз на 2026 год увеличен на 17,5 доллара США, или на 26,2%.

Фонд также повысил прогнозы на последующие годы: на 2027 год — с 64,9 до 78 долларов, на 2028 год — с 65,4 до 76,2 доллара,

на 2029 год — с 66,4 до 75,9 доллара, на 2030 год — с 67,2 до 75,7 доллара, на 2031 год — с 68,5 до 77,2 доллара.

В МВФ отметили, что ценовые предположения основаны на базовом сценарии World Economic Outlook и дополнительного премиума в размере 2–3 долларов США за баррель. Этот премиум отражает то, что основная экспортная марка Азербайджана — Azeri Light обычно продается по более высокой цене, чем сорт Brent.

Резкое повышение прогнозов связано с пересмотром МВФ ожиданий по мировым ценам на нефть на фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке и, в частности, неопределенности вокруг Ормузского пролива.

МВФ более чем на 141 доллар повысил прогноз средней цены азербайджанского газа на 2026 год.

Фонд повысил прогноз средней цены природного газа, экспортируемого Азербайджаном в 2026 году, с 380,4 доллара США до 521,9 доллара США за 1000 кубометров. Это на 141,5 доллара, или 37,2% больше по сравнению с предыдущим прогнозом.

МВФ также повысил прогноз на 2027 год — с 326,5 до 424,3 доллара, что означает рост на 97,8 доллара, или 30%. Прогноз на 2028 год увеличен с 287,1 до 312,1 доллара.

Фонд также сохранил уровень 312,1 доллара за 1000 кубометров для 2029, 2030 и 2031 годов. Этот показатель на 25 долларов, или 8,7% выше февральского прогноза.

В отчете МВФ отмечается, что предположения по ценам на газ основаны на базовом сценарии, сформированном в рамках World Economic Outlook.