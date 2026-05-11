Интернет обсуждает загадочное предсказание о вспышке хантавируса

Предсказание о вспышке хантавируса в 2026 году, сделанное еще четыре года назад, снова разлетелось по соцсетям. На фоне тревожных новостей Интернет быстро заполнили слухи и теории заговора вокруг вируса, который переносят крысы и другие грызуны. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Поводом для новой волны обсуждений в Сети стала ситуация на роскошном круизном лайнере «Хондиус» (MV Hondius). Происходящее на борту уже сравнивают с первыми днями пандемии COVID-19, а у пользователей соцсетей появляются все более тревожные версии о происхождении вспышки.

Хотя большинство разновидностей хантавируса не передаются от человека к человеку, ученые ранее фиксировали редкие случаи заражения вирусом Андес при тесном контакте между людьми. Именно этот вариант, по предварительным данным, выявили у пассажиров, эвакуированных с судна «Хондиус». Вирус уже обнаружен у пассажиров самолета из Франции и США на пути из Тенерифе. ВОЗ подтвердила уже семь случаев заражения, три человека скончались.

Особое внимание в последние дни привлек старый пост в сети X, опубликованный еще в июне 2022 года.

«2023 год: коронавирус закончился. 2026 год: хантавирус», – написал тогда пользователь под ником «Прорицатель». В описании своего аккаунта он утверждает, что умеет «читать будущее».