Иран выбирает Пакистан

Иран ведет свой диалог с США по вопросу урегулирования конфликта только через Пакистан, хотя другие страны тоже предпринимают шаги по разрядке напряженности в регионе. Об этом заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, сообщает Tasnim.

«Различные страны поддерживают контакты в этом вопросе, и многие страны региона испытывают реальные опасения по поводу обострения напряженности. Тем не менее посредником по-прежнему остается Пакистан. Пакистан как официальный посредник между Ираном и США продолжает свою деятельность в этом направлении. (...) Пакистан, безусловно, профессионально выполняет свою работу и не позволяет, чтобы его действия находились под влиянием третьих сторон. Во-вторых, незаконные действия ОАЭ против иранских граждан, безусловно, противоречат нормам прав человека. Мы обязаны защищать наших граждан», - заявил Багаи.

Он также добавил, что Катар остается одной из наиболее активных стран региона, которые поддерживают хорошие отношения как с Тегераном, так и с Вашингтоном, и постоянно делится своим мнением и идеями по вопросу урегулирования с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.