За поддержку протестов – конфискация

Иранский суд конфисковал несколько объектов недвижимости, связанных с Али Керими, бывшим капитаном сборной Ирана, по обвинению «в поддержке враждебных правительств», сообщило агентство Mizan News.

Согласно сообщению, решением суда были выявлены и конфискованы два коммерческих помещения и четыре жилых объекта. Уточняется, что один из объектов принадлежал сыну популярного футболиста.

Али Керими, бывший футболист-диссидент, проживающий в эмиграции, в последние годы поддерживал антиправительственные протесты в Иране.