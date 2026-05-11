Лидер Британии хочет вернуться в сердце Европы

«Я хочу напомнить вам, что Найджел Фарадж (оппозиционный правопопулистский лидер) говорил о Брексите.

Он говорил, что это сделает нас богаче. Ложь. Это сделало нас беднее. Он говорил, что это сократит миграцию. Ложь. Миграция взлетела до небес. Он говорил, что это сделает нас более защищенными. Снова ложь. Это сделало нас слабее. Он обвел Британию вокруг пальца и — в отличие от консерваторов, которым хотя бы пришлось нести за это ответ — просто сбежал с места событий.

И теперь он готов рассуждать о чем угодно, только не о последствиях той единственной политики, которую он на самом деле претворил в жизнь. Потому что он не просто мошенник, он — дешевый авантюрист», — заявил британский премьер.

Стармер добавил, что правительство лейбористов намерено восстановить отношения с Европой и «вернуть Британию в сердце Европы» после периода разрыва связей при предыдущем кабинете.

В 2016 году в Британии прошел референдум, где большинство населения проголосовало за выход из ЕС.

Официально Брексит завершился в 2020 году. После этого между Британией и ЕС появились новые таможенные правила, сложности в торговле и поездках, а экономика столкнулась с дополнительными проблемами и спорами внутри страны.