Эхо Ормуза докатилось до продовольственных рынков: дорожают зерно, масло, мясо...

На мировом рынке зафиксирован новый рекорд цен на мясо. Резко подорожал и ряд других продовольственных товаров. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала доклад за прошлый месяц: согласно его данным, в апреле выросли цены на продукцию животного происхождения, растительное масло и зерно. Индекс цен на мясо повысился на 1,2 процента в месячном и на 6,4 процента в годовом исчислении, достигнув рекордного уровня. Подорожали все категории, кроме баранины. Особенно резко выросли цены на говядину — из-за ограниченного предложения готового к убою скота в Бразилии. Ощутимо прибавила в цене и птица.

Индекс цен на зерно вырос на 0,8 процента как в месячном, так и годовом исчислении. Пшеница подорожала на те же 0,8 процента — на фоне опасений по поводу засухи в США, неблагоприятных прогнозов по осадкам в Австралии и сокращения посевных площадей. Мировой прогноз производства пшеницы на текущий год снижен до 817 миллионов тонн. Наибольший вклад в общий рост внесло растительное масло: соответствующий индекс подскочил на 5,9 процента, достигнув наивысшей отметки с июля 2022 года. Эксперты напомнили, что продолжающийся уже десять недель конфликт между Ираном и США и напряженность в Ормузском проливе создают серьезные проблемы с транспортировкой сельхозпродукции, удобрений и дизельного топлива, а это ведет и к сокращению производства, и к росту цен. Экономисты ФАО предупреждают: несмотря на относительную стабильность рынка, удорожание сырья и энергоносителей вскоре почувствуют и конечные потребители. Если ситуация сохранится в течение 90 дней, в конце 2026 года и в следующем может возникнуть острая нехватка продовольствия в глобальном масштабе.