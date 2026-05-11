Трамп пригрозил: Иран «играл в игры, но теперь ему будет не до смеха»
Эхо Ормуза докатилось до продовольственных рынков: дорожают зерно, масло, мясо...

Жаля Агазаде, собкор
14:34 1343

На мировом рынке зафиксирован новый рекорд цен на мясо. Резко подорожал и ряд других продовольственных товаров. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала доклад за прошлый месяц: согласно его данным, в апреле выросли цены на продукцию животного происхождения, растительное масло и зерно.

Индекс цен на мясо повысился на 1,2 процента в месячном и на 6,4 процента в годовом исчислении, достигнув рекордного уровня. Подорожали все категории, кроме баранины. Особенно резко выросли цены на говядину — из-за ограниченного предложения готового к убою скота в Бразилии. Ощутимо прибавила в цене и птица.

За ценами на мясо не угнаться: растут не по дням, а по часам

Индекс цен на зерно вырос на 0,8 процента как в месячном, так и годовом исчислении. Пшеница подорожала на те же 0,8 процента — на фоне опасений по поводу засухи в США, неблагоприятных прогнозов по осадкам в Австралии и сокращения посевных площадей. Мировой прогноз производства пшеницы на текущий год снижен до 817 миллионов тонн.

Наибольший вклад в общий рост внесло растительное масло: соответствующий индекс подскочил на 5,9 процента, достигнув наивысшей отметки с июля 2022 года.

Эксперты напомнили, что продолжающийся уже десять недель конфликт между Ираном и США и напряженность в Ормузском проливе создают серьезные проблемы с транспортировкой сельхозпродукции, удобрений и дизельного топлива, а это ведет и к сокращению производства, и к росту цен. Экономисты ФАО предупреждают: несмотря на относительную стабильность рынка, удорожание сырья и энергоносителей вскоре почувствуют и конечные потребители. Если ситуация сохранится в течение 90 дней, в конце 2026 года и в следующем может возникнуть острая нехватка продовольствия в глобальном масштабе.

Закрытый Ормуз создает много проблем с транспортировкой сельхозпродукции, удобрений и дизельного топлива, а это ведет к сокращению производства, росту цен

Отметим, что на днях министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов заявил: 80 процентов продовольственного потребления в стране обеспечивается за счет отечественного производства. В прошлом году в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на 7,6 миллиарда манатов. Доля аграрного сектора в ВВП составляет 5,9 процента, в ненефтяном секторе — 8,3 процента.

Экономист Халид Керимли в беседе с haqqin.az подтвердил, что на мировом рынке подорожали мясо и растительное масло, тогда как молочные продукты и сахар, напротив, подешевели. При этом он считает, что процессы в Ормузском проливе и рост цен на удобрения пока не оказывают прямого влияния на мировые продовольственные биржи. «Изменения на рынках формируются на основе спроса и предложения», — подчеркнул он, добавив, что удорожание мяса в первую очередь объясняется резким ростом спроса.

По мнению эксперта, глобальный рост цен отражается и на Азербайджане. Однако большее значение здесь имеет не столько динамика мировых рынков, сколько уровень инфляции в странах-торговых партнерах: прежде всего СНГ, Турции и Иране.

Тем временем Государственный комитет по статистике опубликовал данные об обороте розничной торговли за первый квартал. За январь–март было реализовано товаров на 15 миллиардов 927,3 миллиона манатов. Более половины этой суммы пришлось на продовольствие: 8 миллиардов 775 миллионов манатов — на продукты питания, табак и напитки, 7 миллиардов 152 миллиона — на непродовольственные товары. Мясо и мясные продукты за квартал подорожали на 7,9 процента, масло, растительное масло и чай — на 7,3 процента.

