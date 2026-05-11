Азербайджанский танкер движется к японским берегам

Япония впервые с начала эскалации на Ближнем Востоке получит партию азербайджанской нефти на фоне перебоев с поставками через Ормузский пролив.

Как сообщает Reuters, танкер с азербайджанской нефтью должен прибыть в порт Йокогама уже во вторник.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, груз предназначен для японской компании Eneos.

Заместитель генерального директора министерства по кризисному управлению Наруми Хосокава заявил, что это первая поставка нефти из Азербайджана в Японию с начала конфликта на Ближнем Востоке.

До начала американо-израильской военной кампании против Ирана в конце февраля около 95% нефтяного импорта Японии приходилось на страны Ближнего Востока.

Однако после блокировки судоходства через Ормуз Токио был вынужден искать альтернативные источники поставок.

Издание также отмечает, что японские нефтеперерабатывающие заводы исторически ориентированы на переработку ближневосточной нефти, однако страна уже начала диверсифицировать импорт.

Помимо Азербайджана, Япония увеличила закупки нефти в США, а также импортировала сырье с российского проекта «Сахалин-2», на который распространяется санкционное исключение.

После начала российско-украинской войны в 2022 году Япония практически прекратила импорт российской нефти и присоединилась к санкциям против Москвы.

Для компенсации дефицита поставок с Ближнего Востока Токио также начал использовать стратегические нефтяные резервы.

По состоянию на 8 мая запасы нефти в Японии покрывали 205 дней внутреннего потребления.