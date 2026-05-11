Военные Украины тоже изучают НЛО

Действует спецпротокол по НЛО: разведка собирает данные о необычных летательных аппаратах. Это не только вопрос науки, но и безопасности, заявили в Минобороны Украины и рассказали, как ВСУ исследуют НЛО.

Вопрос изучения неидентифицированных летающих объектов (НЛО) в Украине во время войны приобрел стратегическое военное значение. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник Минобороны Сергей Бескрестнов, известный по позывному «Флэш».

По словам эксперта, внимание к аномальным явлениям в небе – это не просто гражданский интерес, а необходимость идентифицировать возможные «разработки врага». «За понятием НЛО может скрываться новое оружие нашего противника», – объясняет Бескрестнов.

Он отметил, что в структуре ВСУ уже разработан и утвержден Главнокомандующим специальный объемный документ, регламентирующий действия по таким объектам. Бескрестнов упомянул случай, когда после публикации им видео с неизвестным объектом на фронте, с ним оперативно связались представители профильной государственной структуры, занимающейся этими исследованиями еще с советских времен. Он подчеркнул, что сегодня «исследование НЛО стало больше военной задачей, чем гражданской».