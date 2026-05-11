Пашинян отказался ехать в Астану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите ЕАЭС 28-29 мая в Астане. Об этом премьер Армении сообщил журналистам. Он пояснил такое решение тем, что не сможет выехать из страны в связи с проходящей избирательной кампанией.

Кроме того, глава правительства отметил, что пока не видит необходимости в проведении референдума о выборе нахождения страны в ЕС или ЕАЭС.

Ранее Пашинян после спора на заседании Высшего Евразийского совета с Александром Лукашенко разместил фрагмент видео в телеграм-канале и заявил, что делегации из Армении могут не участвовать в саммитах ЕАЭС в Беларуси вообще.

«Делегации из Республики Армения будут участвовать дистанционно или не будут участвовать в саммитах ЕАЭС в Беларуси», - написал он.

Спор начался после того, как Пашинян заявил, что делегация Армении примет участие в следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске в мае 2025 года в дистанционном формате.