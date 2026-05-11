Экс-министр Польши бежал в США

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, получивший политическое убежище при правительстве экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, уехал в США. Об этом сообщает издание Notes from Poland.

Зёбро подтвердил, что находится в США и «намерен остаться в Соединенных Штатах и наслаждаться американской свободой».

Польский министр юстиции Вальдемар Журек заявил, что в случае подтверждения того, что экс-министр находится в США, Варшава начнет процедуру экстрадиции политика. Зёбро в ответ сказал, что с удовольствием предстанет перед «независимым американским судом».

Notes from Poland пишет, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обещал начать процедуру экстрадиции Збигнева Зёбро в Польшу в первый же день своего пребывания в должности.

Збигнев Зёбро, а также его заместитель на посту министра юстиции Марчин Романовский обвиняются в Польше по ряду преступлений. Зёбро в разные годы занимал посты министра юстиции и генерального прокурора, а после того как «Право и справедливость» (PiS) потеряла власть в 2023 году, стал фигурантом расследования злоупотреблений в Фонде правосудия.

Его подозревают в совершении 26 уголовных преступлений, связанных с управлением этой организацией. В частности, по версии прокуратуры, из средств фонда по решению Зёбро было закуплено израильское шпионское программное обеспечение Pegasus. Следствие полагает, что программа использовалась для незаконной слежки за политическими оппонентами и журналистами в период правления PiS.

Польский политик получил убежище в Венгрии в январе этого года. Зёбро обвинил власти Варшавы в репрессиях. Будапешт предоставляет «убежище каждому, кто сталкивается с политическим преследованием в своей стране», заявлял Виктор Орбан. Зёбро был лишен неприкосновенности в ноябре 2025 года по запросу прокуратуры.