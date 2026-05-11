«Сделано в Армении»: Ереван готовится к военному параду

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем телеграм-канале кадры с репетиции военного парада, который состоится в Ереване 28 мая — в День основания Первой Республики.

На кадрах артиллерийские установки и дроны армянского производства. «Сделано в Армении», — написал Пашинян.

Премьер Армении ранее предлагал называть мероприятие не парадом, а «отчетом перед гражданами». По его словам, демонстрация вооружения должна нести мирный посыл, чтобы «соседи не восприняли это как демонстрацию агрессивности».