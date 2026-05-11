Латвия ждет американских военных

«Мы ведем переговоры с американскими союзниками, и они также говорят, что мы являемся образцовым союзником», — заявила Браже на фоне сообщений о выводе Вооруженных сил США из Германии. Глава МИД Латвии отметила, что Рига была бы рада увеличению числа американских солдат.

Латвия, как и другие страны Балтии, а также Польша, Румыния, Болгария, Венгрия и Словакия являются странами восточного фланга НАТО. Военный альянс на фоне вторжения России в Украину в ноябре 2025 года объявил об увеличении военного присутствия в этих странах. Кроме того, страны Североатлантического альянса запустили операцию «Восточный часовой» (Eastern Sentry) для укрепления границы.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что рассматривает варианты передислокации сил, выведенных из Германии. Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов НАТО писал, что Штаты продолжат сокращать свое военное присутствие и в других странах Европы. В НАТО допускают вывод дополнительных подразделений США, в том числе из Италии, а также отказ Вашингтона от размещения американских ракет большой дальности в Германии — план был утвержден еще при администрации Джо Байдена.

В Европе, согласно заявлению Европейского командования (EUCOM) Вооруженных сил США, находятся около 80 тыс. американских военнослужащих. Из них около 38 тыс. солдат находятся в Германии на постоянной и ротационной основе.