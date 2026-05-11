Пашинян ответил Путину: Армения и Россия неженаты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о резких высказываниях украинского лидера Владимира Зеленского на саммите ЕПС в Ереване, заявил, что не считает нужным заниматься «цензурой» на международной площадке.

«Бывало, при мне президент России Владимир Путин выступал с заявлениями в адрес разных стран, но я не помню, чтобы Россия ожидала от меня реакции», — сказал он журналистам.

Пашинян также заявил, что республика не будет вступать в полемику по вопросу членства в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и будет находиться в составе ЕАЭС до тех пор, пока это возможно. Он подчеркнул, что республика продолжит европейский путь в духе закона, принятого парламентом.

«Я уже говорил, что мы не будем вступать в полемику или спор по этому вопросу. Мы - полноценные члены ЕАЭС, пока мы члены ЕАЭС, мы полноценно принимаем участие в принятии всех решений. Вновь повторюсь: пока необходимости не возникнет, мы не готовимся какие-либо вопросы поднимать или проводить референдум (о выходе из ЕАЭС и вступлении в ЕС). Сделаем тогда, когда будет объективная необходимость этого. Моя оценка такова, что объективной необходимости попросту нет, мы с большим уважением относимся к партнерам по ЕАЭС, нашему членству в ЕАЭС», - сказал он.

По словам главы правительства, Армения «продолжает оставаться полноценным членом ЕАЭС, необходимости в проведении референдума по вопросу об отношениях с ЕС и Россией нет».

«С президентом России на рабочем уровне мы провели обсуждения (по вопросу отношений Армении с ЕС и РФ). Я сказал, как и неоднократно говорил об этом публично, что до тех пор, пока не будет необходимости сделать выбор де-юре и де-факто, мы не ставим в нашей повестке такой вопрос», - сказал Пашинян на брифинге для журналистов в понедельник.

Он отметил, что не согласен с озвученной президентом РФ Владимиром Путиным формулировкой «развод».

«Мы путаем межгосударственные отношения с женитьбой. Армения в межгосударственных отношениях руководствуется межгосударственной логикой. Мы - полноценные члены ЕАЭС. И пока мы члены ЕАЭС, мы полноценно участвуем в принятии всех решений», - заявил Пашинян.

Премьер добавил, что «референдум проведем, когда будет объективная необходимость».

«Моя оценка в том, что объективной необходимости просто нет», - сказал премьер Армении.