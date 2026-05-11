Евросоюз меняет позицию по Сирии

Евросоюз разблокировал замороженное с 2011 года Соглашение о партнерстве с Сирией, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС сегодня принял решение о прекращении временной приостановки действия Соглашения о партнерстве с Сирией», - говорится в заявлении.

В документе напоминается, что действие соглашения было заморожено в 2011 году в рамках санкций ЕС против руководства Сирии во главе с Башаром Асадом из-за обвинений в нарушении прав человека.

На пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по делам Средиземноморья Дубравка Шуица сообщила о подготовке Евросоюзом программы на €15 млн для укрепления государственных институтов Сирии, а также о новой программе помощи на €280 млн на 2026-2027 годы.