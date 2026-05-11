Турции выделят €20 млн

Европейский союз направит €20 млн гуманитарной помощи на поддержку наиболее уязвимых беженцев и принимающих сообществ в Турции в 2026 году. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Турция остается одной из стран, лидерующих по числу принятых беженцев: в стране находятся около 2,3 млн зарегистрированных мигрантов, преимущественно из Сирии, а также Афганистана, Ирака и Ирана. Несмотря на доступ части беженцев к базовым услугам, сотни тысяч людей по-прежнему сталкиваются с социально-экономическими трудностями, ограниченным доступом к национальным системам поддержки и последствиями разрушительных землетрясений 2023 года, говорится в сообщении.

Финансирование ЕС в 2026 году будет сосредоточено на поддержке наиболее уязвимых групп населения, включая людей с ограниченным или отсутствующим доступом к ключевым услугам. Средства направят на программы защиты, базовую гуманитарную помощь, здравоохранение и образование.

Помощь будет распределяться через гуманитарных партнеров ЕС в координации с турецкими властями.

«Сообщества, принимающие беженцев, не могут нести это бремя в одиночку», - заявила еврокомиссар по вопросам готовности и кризисного управления Хаджа Лабиб.

По данным Еврокомиссии, с 2012 года ЕС предоставил Турции более €3,5 млрд гуманитарной помощи для поддержки беженцев и местных сообществ.