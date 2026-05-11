Трамп пригрозил: Иран «играл в игры, но теперь ему будет не до смеха»
ХАМАС снова берет Газу под контроль

В армии и силовых структурах Израиля считают, что группировка ХАМАС за время режима прекращения огня сумела восстановить гражданское управление в секторе Газа и вновь укрепить свои позиции как «фактическая власть». Об этом сообщает израильский 12-й канал.

По информации источников, знакомых с ситуацией, в Израиле обсуждают возможность значительного сокращения объемов гуманитарной помощи, поступающей в Газу. В системе безопасности Израиля полагают, что нынешние объемы поставок не соответствуют реальным потребностям населения сектора.

Согласно данным, опубликованным 12-м каналом, ежедневно в сектор Газа поступает около 600 грузовиков с гуманитарной помощью. При этом источники в израильской системе безопасности считают, что объем продовольствия, попадающего в анклав, примерно «в четыре раза превышает необходимое количество для Газы согласно официальной методологии ООН».

По словам представителей системы безопасности, значительная часть помощи оказывается под контролем ХАМАС. В Израиле полагают, что группировка взимает с торговцев налоги в размере от 15% до 30%, полученные средства использует для восстановления военной и административной инфраструктуры. «Гуманитарная помощь превратилась в экономический двигатель для ХАМАС, который получает сотни миллионов шекелей за счет населения», — заявляют источники в армии Израиля.

По данным израильских источников, во время прекращения огня в секторе вновь начали работать структуры гражданского управления ХАМАС, включая муниципалитеты и различные ведомства. При этом, как подчеркивают источники, ХАМАС продолжает отказываться от выполнения одного из ключевых требований Израиля — разоружения.

По данным источников, посредники пока пытаются предотвратить окончательный срыв договоренностей, однако в израильской системе безопасности дают понять, что нынешняя ситуация «не может продолжаться бесконечно».

