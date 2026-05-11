В Иране у 35 миллионов человек нет воды

Около 35 миллионов человек в Иране сталкиваются с нехваткой воды. Об этом заявил в понедельник представитель водохозяйственной отрасли страны Исса Бозоргзаде, предупредив, что, несмотря на увеличение запасов воды в водохранилищах, необходимость экономии воды сохраняется.

Бозоргзаде заявил, что количество осадков остается ниже нормы в 11 провинциях, включая Тегеран, Казвин, Альборз, Семнан, Кум, Йезд, Маркази и Исфахан, причем Тегеран входит в число наиболее пострадавших.

Он заявил, что управление водными ресурсами должно осуществляться на местном уровне, поскольку обильные дожди в одной провинции не решили проблему нехватки воды в крупных городах в других регионах.