Условия Орбан для Украины

По ее словам, обсуждать присоединение можно только на основе заслуг со строгими условиями и четкими гарантиями.

Новые власти Венгрии не поддержат вступление Украины в ЕС без выполнения ряда условий, заявила будущий министр иностранных дел страны Анита Орбан. Ее цитирует Index.

Орбан считает, что в последние годы Венгрия часто была «пешкой, а не партнером» Европейского союза, что ослабило роль страны в блоке, — теперь внешняя политика нового правительства будет основываться на безопасности, справедливости и влиянии.

В конце апреля лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр выдвинул на пост министра иностранных дел страны Аниту Орбан. Она ранее уже работала в МИД — курировала вопросы, связанные с энергетической безопасностью. Мадьяр вступил в должность премьер-министра 9 мая.

Предыдущий премьер Венгрии Виктор Орбан выступал против членства Украины в ЕС, утверждая, что Киев не готов к интеграции и вступление Украины в блок якобы приведет к войне.