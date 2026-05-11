Лукашенко: Без наземной операции никуда

Без современного вооружения Беларусь не сможет обеспечить оборону страны. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 11 мая на совещании, посвященном госпрограмме вооружения и оборонному заказу на ближайшие годы.

«Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. При этом хочу заметить: мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем воспользоваться, с которым мы, прежде всего наши офицеры, умеем обращаться», — заявил Лукашенко.

Также он отметил, что территория Беларуси представляет собой «не пустыню, даже не украинские степи», поэтому «оружие надо приобретать и создавать то, которое нам будет нужно».

Рассуждая о современных войнах, политик высказал мнение, что их невозможно выиграть только ударами с воздуха, и в качестве примера привел конфликт между Ираном с одной стороны и Израилем и США — с другой.