Терпение, милосердие, профессионализм: без медсестры никак

12 мая в мире отмечается Международный день медицинских сестер. Эта дата связана с днем рождения Флоренс Найтингейл, которая считается основательницей современного сестринского дела, и является выражением признания заслуг медицинских сестер, которые с самоотверженностью работают в системе здравоохранения. В современной системе здравоохранения медицинские сестры — это не только специалисты, выполняющие назначения врачей, но и психологи, оказывающие поддержку пациентам, специалисты по санитарному просвещению и одни из ключевых членов медицинской команды. Их профессионализм, внимательность и гуманный подход играют важную роль в сохранении здоровья тысяч людей. В связи с Международных днем медицинских сестер 12 мая педагог по педиатрии Бакинского базового медицинского колледжа №2 Министерства здравоохранения Рубаба Гулиева ответила на вопросы об ответственности профессии медицинской сестры, особенностях работы с детьми и подготовке будущих медсестер. — Каковы основные обязанности медицинской сестры? — Медицинская сестра является неотъемлемой и важной частью системы здравоохранения. Ее основная обязанность — охрана здоровья пациентов, правильное осуществление лечебного процесса и оказание пациентам как медицинской, так и моральной поддержки. В современной системе здравоохранения медсестра — это один из главных исполнительных и координирующих специалистов, обеспечивающих качество медицинских услуг. Она своевременно применяет назначенные врачом лекарства, выполняет инъекции, перевязки и другие медицинские процедуры, а также осуществляет контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, медсестра организует гигиенический уход за пациентами, ведет медицинскую документацию и оказывает первичную медицинскую помощь в экстренных случаях. Ее деятельность не ограничивается только выполнением врачебных назначений. Она также включает непрерывный мониторинг состояния пациента, отслеживание клинических показателей и обеспечение безопасности лечебного процесса. Медсестра — один из основных медицинских работников, который постоянно наблюдает за состоянием пациента, своевременно выявляет изменения и оперативно реагирует на возможные осложнения. Одновременно она играет важную роль в просвещении пациентов и формировании у них навыков здорового поведения.

В современной медицинской практике медсестра выполняет профессиональную связующую функцию между врачом, пациентом и членами его семьи. Её профессиональная подготовка, навыки общения и ответственный подход напрямую влияют на эффективность оказываемых медицинских услуг, безопасность пациента и качество лечебного процесса. Кроме того, медсестра осуществляет просветительскую и консультативную функцию, помогая пациенту адаптироваться к лечению, соблюдать медицинские рекомендации и сохранять качество жизни в период реабилитации. Она — профессиональный специалист, который глубоко интересуется состоянием здоровья пациента, его комфортом и общим течением заболевания. Именно медицинская сестра чаще всего общается с пациентом в условиях стационара, и поэтому ее поведение напрямую влияет на лечебный процесс. Заботливое отношение и психологическая поддержка являются важными факторами, оказывающими положительное влияние на результаты лечения. Эта профессия требует не только знаний, но и терпения, ответственности, милосердия и высокого профессионального этикета. Медицинская сестра находится рядом с пациентом в самые чувствительные моменты его жизни и оказывает поддержку на пути к выздоровлению. — В чем основное отличие между медсестрой и врачом? — Хотя врач и медсестра служат одной цели — охране здоровья человека и выздоровлению пациента, их обязанности и сферы ответственности различаются. Врач в основном ставит диагноз, определяет план лечения и при необходимости проводит медицинские вмешательства. Медсестра обеспечивает правильное, безопасное и своевременное выполнение этого плана лечения, следит за повседневным состоянием пациента и оказывает ему постоянный уход. Иными словами, если врач — это человек, планирующий лечебный процесс, то медсестра играет роль самого близкого и главного помощника в его реализации. Поскольку медсестра больше общается с пациентом, она быстрее замечает изменения в его физическом и психологическом состоянии и информирует об этом врача. Здесь одним из самых важных моментов является командная работа. В сфере здравоохранения успешное лечение невозможно только за счёт деятельности врача или только медицинской сестры. Когда врач, медицинская сестра и другие медицинские работники работают вместе как одна команда, пациент получает более качественную и безопасную медицинскую помощь. Взаимное уважение, правильное общение и сотрудничество повышают эффективность лечения и помогают пациенту чувствовать себя более уверенно. Поэтому в современной медицине командная работа считается одним из важнейших принципов. — Как медицинская сестра может оказать поддержку психологическому состоянию пациента? — Психологическое состояние человека напрямую влияет на процесс его выздоровления. Чем более защищенным, понятым и морально комфортным чувствует себя пациент, тем выше его приверженность лечению и вероятность выздоровления. В этом отношении роль медсестры не ограничивается только медицинскими процедурами. Медсестра также является самым близким медицинским работником, который оказывает пациенту моральную поддержку и старается уменьшить его страх и тревогу. Большинство людей, обращающихся в больницу, испытывают волнение, страх и стресс. Особенно пациенты, проходящие длительное лечение или борющиеся с тяжёлыми заболеваниями, иногда чувствуют себя одинокими и беспомощными. В такие моменты спокойная речь медсестры, заботливое отношение и внимательный подход становятся для пациента огромной моральной поддержкой. Иногда простое внимательное выслушивание, понимание его тревог и фраза «Вы поправитесь, мы рядом с вами» дает человеку надежду. Когда медсестра в простой и понятной форме рассказывает пациенту о процедурах и лечебном процессе, у пациента уменьшается страх и появляется доверие к врачу и лечению. Уважительное отношение к мыслям пациента, терпеливое и понимающее выслушивание также являются важной частью психологической поддержки. Потому что пациент иногда нуждается не только в лечении, но и в человеке, который его понимает. Особенно важна моральная поддержка для пожилых людей, детей и тяжёлых больных. В некоторых случаях правильное общение с семьей пациента и информирование ее также положительно влияют на психологическое состояние больного. Гуманное отношение медсестры повышает мотивацию пациента, вселяет в него надежду на жизнь и выздоровление. Поэтому в этой профессии наряду с профессиональными знаниями огромное значение имеют милосердие, эмпатия и любовь к человеку.