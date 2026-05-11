Терпение, милосердие, профессионализм: без медсестры никак

12 мая в мире отмечается Международный день медицинских сестер. Эта дата связана с днем рождения Флоренс Найтингейл, которая считается основательницей современного сестринского дела, и является выражением признания заслуг медицинских сестер, которые с самоотверженностью работают в системе здравоохранения.
В современной системе здравоохранения медицинские сестры — это не только специалисты, выполняющие назначения врачей, но и психологи, оказывающие поддержку пациентам, специалисты по санитарному просвещению и одни из ключевых членов медицинской команды. Их профессионализм, внимательность и гуманный подход играют важную роль в сохранении здоровья тысяч людей.
В связи с Международных днем медицинских сестер 12 мая педагог по педиатрии Бакинского базового медицинского колледжа №2 Министерства здравоохранения Рубаба Гулиева ответила на вопросы об ответственности профессии медицинской сестры, особенностях работы с детьми и подготовке будущих медсестер.
— Каковы основные обязанности медицинской сестры?
— Медицинская сестра является неотъемлемой и важной частью системы здравоохранения. Ее основная обязанность — охрана здоровья пациентов, правильное осуществление лечебного процесса и оказание пациентам как медицинской, так и моральной поддержки. В современной системе здравоохранения медсестра — это один из главных исполнительных и координирующих специалистов, обеспечивающих качество медицинских услуг. Она своевременно применяет назначенные врачом лекарства, выполняет инъекции, перевязки и другие медицинские процедуры, а также осуществляет контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, медсестра организует гигиенический уход за пациентами, ведет медицинскую документацию и оказывает первичную медицинскую помощь в экстренных случаях. Ее деятельность не ограничивается только выполнением врачебных назначений. Она также включает непрерывный мониторинг состояния пациента, отслеживание клинических показателей и обеспечение безопасности лечебного процесса. Медсестра — один из основных медицинских работников, который постоянно наблюдает за состоянием пациента, своевременно выявляет изменения и оперативно реагирует на возможные осложнения. Одновременно она играет важную роль в просвещении пациентов и формировании у них навыков здорового поведения.
В современной медицинской практике медсестра выполняет профессиональную связующую функцию между врачом, пациентом и членами его семьи. Её профессиональная подготовка, навыки общения и ответственный подход напрямую влияют на эффективность оказываемых медицинских услуг, безопасность пациента и качество лечебного процесса.
Кроме того, медсестра осуществляет просветительскую и консультативную функцию, помогая пациенту адаптироваться к лечению, соблюдать медицинские рекомендации и сохранять качество жизни в период реабилитации. Она — профессиональный специалист, который глубоко интересуется состоянием здоровья пациента, его комфортом и общим течением заболевания. Именно медицинская сестра чаще всего общается с пациентом в условиях стационара, и поэтому ее поведение напрямую влияет на лечебный процесс. Заботливое отношение и психологическая поддержка являются важными факторами, оказывающими положительное влияние на результаты лечения.
Эта профессия требует не только знаний, но и терпения, ответственности, милосердия и высокого профессионального этикета. Медицинская сестра находится рядом с пациентом в самые чувствительные моменты его жизни и оказывает поддержку на пути к выздоровлению.
— В чем основное отличие между медсестрой и врачом?
— Хотя врач и медсестра служат одной цели — охране здоровья человека и выздоровлению пациента, их обязанности и сферы ответственности различаются. Врач в основном ставит диагноз, определяет план лечения и при необходимости проводит медицинские вмешательства. Медсестра обеспечивает правильное, безопасное и своевременное выполнение этого плана лечения, следит за повседневным состоянием пациента и оказывает ему постоянный уход. Иными словами, если врач — это человек, планирующий лечебный процесс, то медсестра играет роль самого близкого и главного помощника в его реализации. Поскольку медсестра больше общается с пациентом, она быстрее замечает изменения в его физическом и психологическом состоянии и информирует об этом врача.
Здесь одним из самых важных моментов является командная работа. В сфере здравоохранения успешное лечение невозможно только за счёт деятельности врача или только медицинской сестры. Когда врач, медицинская сестра и другие медицинские работники работают вместе как одна команда, пациент получает более качественную и безопасную медицинскую помощь. Взаимное уважение, правильное общение и сотрудничество повышают эффективность лечения и помогают пациенту чувствовать себя более уверенно. Поэтому в современной медицине командная работа считается одним из важнейших принципов.
— Как медицинская сестра может оказать поддержку психологическому состоянию пациента?
— Психологическое состояние человека напрямую влияет на процесс его выздоровления. Чем более защищенным, понятым и морально комфортным чувствует себя пациент, тем выше его приверженность лечению и вероятность выздоровления. В этом отношении роль медсестры не ограничивается только медицинскими процедурами. Медсестра также является самым близким медицинским работником, который оказывает пациенту моральную поддержку и старается уменьшить его страх и тревогу.
Большинство людей, обращающихся в больницу, испытывают волнение, страх и стресс. Особенно пациенты, проходящие длительное лечение или борющиеся с тяжёлыми заболеваниями, иногда чувствуют себя одинокими и беспомощными. В такие моменты спокойная речь медсестры, заботливое отношение и внимательный подход становятся для пациента огромной моральной поддержкой. Иногда простое внимательное выслушивание, понимание его тревог и фраза «Вы поправитесь, мы рядом с вами» дает человеку надежду.
Когда медсестра в простой и понятной форме рассказывает пациенту о процедурах и лечебном процессе, у пациента уменьшается страх и появляется доверие к врачу и лечению. Уважительное отношение к мыслям пациента, терпеливое и понимающее выслушивание также являются важной частью психологической поддержки. Потому что пациент иногда нуждается не только в лечении, но и в человеке, который его понимает. Особенно важна моральная поддержка для пожилых людей, детей и тяжёлых больных. В некоторых случаях правильное общение с семьей пациента и информирование ее также положительно влияют на психологическое состояние больного.
Гуманное отношение медсестры повышает мотивацию пациента, вселяет в него надежду на жизнь и выздоровление. Поэтому в этой профессии наряду с профессиональными знаниями огромное значение имеют милосердие, эмпатия и любовь к человеку.
— Какие особые подходы у медсестр, работающих с детьми?
— Работа с детьми требует от медицинской сестры не только профессиональных знаний, но и большого терпения, чуткости и любви. Потому что дети, в отличие от взрослых, более эмоционально относятся к больничной обстановке, медицинским инструментам и процедурам. Они очень часто боятся боли, уколов или незнакомой среды. Поэтому одной из главных задач медицинской сестры в педиатрии является обеспечение того, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности и комфортно. В общении с детьми очень важно доброжелательное и мягкое поведение. Медсестра должна подходить к ребенку не строго и пугающе, а на простом и понятном ему языке, соответствующем его возрасту. Например, объясняя процедуры, лучше использовать не медицинские термины, а выражения, которые ребёнок сможет понять. Это помогает снизить страх и тревогу ребенка. Педиатрические медицинские сёстры используют игры, игрушки, картинки и позитивный эмоциональный подход, чтобы отвлечь внимание ребёнка. Иногда простая улыбка, доброжелательное отношение или разговор на любимую тему ребёнка помогают ему успокоиться. Особенно во время уколов или других процедур переключение внимания ребенка в другое направление снижает стресс. Очень важным является также правильное сотрудничество с родителями. Ведь спокойствие и уверенность родителей играют большую роль в том, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно. Медсестра должна информировать родителей, терпеливо и с пониманием отвечать на их вопросы. При этом необходимо учитывать возрастные особенности ребёнка. Например, подход к грудным детям отличается от подхода к детям школьного возраста.
— Насколько важна ответственность в профессии медсестры?
— Профессия медсестры — одна из тех, которые требуют наивысшей ответственности. Потому что каждая выполняемая здесь работа напрямую связана со здоровьем и жизнью человека. Иногда даже небольшая невнимательность может привести к серьёзным последствиям. Поэтому медсестра всегда должна быть внимательной, точной и ответственной. Ответственность медсестры не ограничивается только выдачей лекарств. Она должна постоянно следить за состоянием пациента, своевременно замечать даже самые незначительные изменения и сообщать об этом врачу. Температура, давление, дыхание и общее состояние пациента должны находиться под постоянным контролем. Ведь в некоторых случаях именно медицинская сестра первой замечает внезапные изменения в состоянии пациента.
Большой ответственности требует также правильное дозирование и своевременное введение лекарств. Невнимательность или ошибка здесь могут создать риск для жизни человека. Одновременно строгое соблюдение правил стерильности и гигиены крайне важно для предотвращения инфекций. Медсестра должна уметь защищать как свою безопасность, так и безопасность пациента. Эмоциональная ответственность в этой профессии также имеет немалое значение. Пациенты иногда находятся в состоянии боли, страха и стресса. В такие моменты спокойствие, терпеливое поведение и понимающее отношение медицинской сестры становятся большой поддержкой для пациента. Медсестра не только оказывает медицинскую помощь, но и дает пациенту надежду и моральную опору.
Быстрое и правильное принятие решений в экстренных случаях также является одной из важных сторон этой профессии. Иногда правильное решение, принятое за считанные секунды, может спасти человеческую жизнь. Поэтому медицинская сестра должна постоянно развивать свои знания и навыки, серьезно относиться к своей профессии.
В целом в основе профессии медицинской сестры лежат совесть, гуманизм, внимательность и любовь к человеку. Человек, выбравший эту профессию, всегда должен понимать, что его ответственность заключается не только в выполнении своей работы, но и в защите здоровья и жизни людей.
— Какой принцип является самым важным для медсестры в общении с пациентами?
— Самым важным принципом в общении с пациентами для медицинской сестры являются эмпатия, уважение и понимание. Потому что больной человек нуждается не только в медицинской помощи, но и в моральной поддержке, внимании и заботе. Большинство людей, обращающихся в больницу, находятся в тревожном, испуганном или стрессовом состоянии. В такой ситуации отношение медицинской сестры к пациенту может напрямую влиять на его психологическое состояние и даже на лечебный процесс. При разговоре с пациентом в первую очередь нужно внимательно его выслушать. Иногда человеку просто нужен тот, кто его понимает и слушает. Спокойное, вежливое и терпеливое поведение по отношению к пациенту создаёт у него чувство доверия. Даже одно доброе слово и доброжелательное отношение медицинской сестры могут помочь пациенту почувствовать себя более комфортно.
Одним из важнейших моментов в общении является уважительное отношение к пациенту. Необходимо уважать мнение, чувства и личную конфиденциальность каждого пациента. Когда пациент чувствует себя ценным и защищенным, он легче адаптируется к лечению и больше доверяет медицинским работникам. Это доверие играет очень большую роль в успешном прохождении лечебного процесса. Также важно говорить с пациентом просто и понятно. Объяснение медицинской информации в форме, которую пациент может понять, снижает его страх и повышает уверенность. Особенно с пожилыми людьми и детьми нужно быть более чуткими и внимательными.
— Какие нововведения планируются в Бакинском базовом медицинском колледже №2 Министерства здравоохранения для будущей деятельности медсестер?
— Бакинский базовый медицинский колледж №2 Министерства здравоохранения уделяет особое внимание применению современных образовательных подходов в подготовке профессиональных и грамотных будущих медицинских сестер. Поскольку технологии в сфере здравоохранения сегодня развиваются очень быстро, медицинские учебные заведения также должны развиваться в соответствии с этими новшествами. В колледже одним из главных приоритетных направлений является то, чтобы студенты овладевали не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками.
В этом отношении важными нововведениями являются дальнейшее расширение практических занятий и клинической практики. Большое значение имеет развитие симуляционных кабинетов и практических учебных лабораторий с целью подготовки студентов к реальной больничной среде. Такие современные методы обучения не только повышают профессиональные навыки студентов, но и укрепляют их уверенность в себе.
Одновременно обучение электронным системам здравоохранения и цифровым медицинским технологиям также является одним из основных требований современности. Сегодня во многих больницах используются электронная регистратура, цифровые базы данных пациентов и современное медицинское оборудование. Поэтому овладение студентами навыками работы с этими системами поможет им успешно работать в будущей профессиональной деятельности.
В Бакинском базовом медицинском колледже №2 Министерства здравоохранения также уделяется особое внимание развитию у студентов навыков оказания экстренной медицинской помощи и первичного вмешательства. Потому что в некоторых случаях именно своевременно и правильно оказанная первичная медицинская помощь спасает человеческую жизнь. По этой причине увеличение практических тренировок и занятий по экстренной помощи играет важную роль в подготовке профессиональных медсестер будущего.
Развитию навыков коммуникации и психологической подготовки в колледже также уделяется внимание, имеющее важное значение для будущей деятельности. Потому что хорошая медицинская сестра должна не только обладать медицинскими знаниями, но и уметь правильно общаться с пациентом, оказывать ему моральную поддержку и работать в команде. В целом основная цель проводимых в колледже и планируемых в будущем нововведений — подготовка современных, профессиональных, ответственных, гуманных и грамотных медицинских сестер, отвечающих требованиям сегодняшнего дня.