КНДР заработала половину ВВП на войне в Украине

Северная Корея резко увеличила доходы благодаря военному сотрудничеству с Россией. Режим Ким Чен Ына мог заработать до 14 млрд долларов, получая не только валюту, но ресурсы и новые военные технологии. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Издание со ссылкой на исследование сообщает, что экономический рост КНДР в 2024 году составил 3,7% - самый высокий показатель за 8 лет. После этого ВВП КНДР составил около 26,6 млрд долларов США.

Благодаря поставкам оружия и отправке военных на помощь РФ в войне против Украины КНДР за три года заработала до 14 млрд долларов США.