В Грузии новый патриарх

По информации СМИ, новоизбранному патриарху Шио 57 лет. До пострижения в монахи в 1993 году Шио учился в Тбилисской консерватории. В 1999 году окончил Батумскую духовную семинарию, затем продолжил богословское образование в Московской духовной академии и Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, который окончил в 2005 году. В 2003 году Священным Синодом ГПЦ он был избран епископом, в 2010 году возведен в сан митрополита.

В 2017 году указом католикоса-патриарха Илии II митрополит Шио был назначен местоблюстителем патриаршего престола.

Католикос-патриарх Грузии Илиа II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Он был 141-м патриархом Грузии.