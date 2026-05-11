Украина получит первый транш от Европы

Еврокомиссия (ЕК) планирует в июне выделить Киеву €9,1 млрд в рамках программы финансирования в размере €90 млрд. Об этом сообщил представитель ЕК Балаш Уйвари на пресс-конференции в Брюсселе.

«Еврокомиссия выделит более €9 млрд уже до конца июня, то есть в течение второго квартала. Из этой суммы €5,9 млрд пойдут на военные нужды, а €3,2 млрд — на макрофинансовую помощь, которая представляет собой прямое финансирование украинского бюджета», — пояснил Уйвари.

Он также отметил, что первый военный транш будет использован для приобретения беспилотников для Украины, и Еврокомиссия уже разрабатывает программы закупок оружия для последующих траншей.