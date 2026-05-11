Освободили Нобелевского лауреата Наргес Мохаммади

Иранскую правозащитницу и лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади госпитализировали в больницу Парс в Тегеране. Ее тюремное заключение приостановлено для прохождения лечения, сообщил адвокат правозащитницы Мостафа Нили в X.

«После вынесения приказа о приостановке приговора для прохождения лечения [Мохаммади] была выписана из больницы в Зенджане и на скорой помощи доставлена в больницу Парс в Тегеране, где была госпитализирована», — написал он.

По словам Нили, медицинская экспертиза вынесла решение о продолжении лечения вне тюрьмы под наблюдением медицинской команды пациентки в связи с наличием у нее множества заболеваний.

Как сообщил Фонд Мохаммади, правозащитницу выпустили под большой залог. Ее супруг, журналист Таги Рахмани заявил, что судьба Мохаммади «висит на волоске».

«Наргес ни в коем случае нельзя возвращать в условия, которые подорвали ее здоровье. Мы призываем к немедленной отмене всех несправедливых приговоров в ее отношении и снятию всех сфабрикованных обвинений», — сказал он.