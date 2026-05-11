Мадьяр выбрал трех телеведущих

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, вступивший в должность 9 мая, объявил о назначении сразу трех официальных представителей правительства. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсетях.
В состав пресс-службы правительства вошли бывшие телеведущие и журналисты - Ванда Сонди, Эва Мадьяр и Анита Кёбёль.
«Новое правительство Венгрии намерено строить партнерские отношения с медиа», - заявил он.
Мадьяр отдельно представил каждую из назначенных представительниц, отметив их профессиональный опыт в журналистике и телевидении.
Он подчеркнул, что все трое «научились задавать вопросы, слушать, проверять информацию и ответственно информировать общество».
Таким образом, Петер Мадьяр отказался от практики последних лет, когда у кабинета был только один официальный представитель. В предыдущем кабинете эту должность занимал Золтан Ковач.