МИД Пакистана вызвал дипломата Афганистана

Временный поверенный в делах Афганистана в Пакистане был вызван в МИД исламской республики, ему объявлен демарш в связи с атакой на полицейский пост в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Согласно заявлению, результаты расследования нападения свидетельствуют о том, что оно было организовано боевиками группировки «Фитна аль-Хаваридж» (ранее известна как «Техрик-и-Талибан Пакистан» или «Движение талибов Пакистана»), укрывающимися в Афганистане. До афганской стороны также было доведено, что Исламабад «оставляет за собой право решительно ответить на действия виновников этого варварского акта».
Напомним, 10 мая боевики взорвали автомобиль, убив не менее 15 полицейских.