Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов

Германия и Украина планируют углубить сотрудничество в оборонной сфере, в частности в развитии беспилотных технологий. Страны планируют совместно создавать и производить дроны разного радиуса действия. Об этом в понедельник, 11 мая, заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Михаилом Федоровым, сообщает Суспільне.

Министр отметил, что украинские и немецкие компании уже реализуют совместные проекты в сфере беспилотных технологий. Они предусматривают разработку и производство дронов различной дальности — от аппаратов, способных преодолевать менее 100 километров, до дальнобойных беспилотников с радиусом действия до 1500 километров.

По словам Писториуса, Берлин и в дальнейшем будет поддерживать украинский оборонный сектор и усиливать партнерство в сфере беспилотных систем.

Кроме этого, Германия планирует присоединиться к украинской платформе оборонных инноваций Brave1, которая поддерживает разработчиков новых военных технологий и позволяет быстро тестировать их в реальных боевых условиях, сказал Писториус.

Писториус и Федоров подписали в Киеве письмо о намерениях по запуску Brave Germany — совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.

11 мая Борис Писториус прибыл в Киев для переговоров по «расширению сотрудничества в оборонной промышленности с Украиной».