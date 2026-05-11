Израилю «срочно нужны солдаты»

Армия Израиля испытывает сильную нехватку личного состава после почти трех лет войны на нескольких фронтах и нуждается в пополнении, заявил глава генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир на комитете Кнессета по иностранным делам и обороне, передает Ynet.

Замир сказал, что израильская армия готова к продолжению боевых действий против Ирана, но при этом предупредил, что нынешняя нагрузка на регулярные и резервные войска является непосильной. «Я веду войну на нескольких фронтах и громлю врага. Чтобы продолжать это делать, ЦАХАЛу срочно нужны новые солдаты», — заявил Замир.

Глава Генштаба также настаивает на включении в обязательный призыв харедим — ультраортодоксальных евреев, — а также на принятии других законов, направленных на расширение Армии обороны Израиля.