Переговоры не получаются. Трамп будет бомбить

Отказ властей Ирана принять предложенный Соединенными Штатами проект прекращения войны означает безусловное возобновление американо-израильской коалицией бомбардировок иранской военной и другой инфраструктуры. Об этом в интервью haqqin.az заявил доктор философии, профессор факультета истории Университета Мемфиса (США), политолог Андрей Знаменский. По мнению политолога, тактика президента США в данном конфликте заключается в периодических ракетно-бомбовых ударах по Ирану и проведении переговоров: «Он будет бить по иранским объектам, затем предлагать какие-то переговоры, потом вновь бомбить и вновь вести переговоры, пока его проект прекращения войны не осуществится. А цели США ясны: ликвидация любых возможностей Ирана создать ядерное оружие».

Эксперт считает, что сейчас у Трампа в США неблагополучная ситуация. Помимо того, что вся леволиберальная оппозиция против этой войны, внутри команды главы Белого дома есть изоляционисты, которые тоже против продолжения вооруженного конфликта с Ираном. «Но тем не менее Трампу отступать нельзя, потому что Иран, по мнению американцев, был и есть угрозой безопасности и спонсором террористических организаций по всему миру. Многие не знают, что иранцы в Венесуэле арендовали остров, на котором велась подготовка специальной военизированной бригады из стран Латинской Америки. Такая база подготовки боевиков была создана и в Аргентине. То есть Иран участвовал в создании экстремистских группировок за пределами Ближнего Востока. Поэтому Трамп не уйдет из Персидского залива, хотя в его команде вице-президент Джей Ди Вэнс настроен против войны, но открыто об этом не говорит. А госсекретарь Марко Рубио, наоборот, сторонник того, чтобы довести дело до конца — иранскую кампанию. И Трамп как бы балансирует между ними — мнениями одних из ключевых фигур в его администрации», — отмечает Знаменский.

Главное, чего не хочет Трамп, — чтобы американские военные вели наземную операцию в Иране, считает политолог. «Трамп готов наносить удары с моря и воздуха, но без ввода в Иран американских войск, как это было в Ираке в 2003 году, что он считает колоссальной ошибкой. Иранцы это понимают и стараются делать хорошую мину при плохой игре. Именно с этим связаны выдвигаемые иранцами совершенно неприемлемые условия в отношении США и стран Персидского залива. То, что Трамп все время выступает с оптимистическими заявлениями с скорой сделке с иранцами, является его тактикой подыгрывания оппоненту, которую он описал в своей книге «Искусство сделки». А на деле он продолжает стягивать в Залив дополнительные военные силы», — сказал Знаменский. По мнению политолога, американский президент выбрал грамотную тактику экономического удушения иранского режима: «Из-за блокады портовых городов иранцы не могут вывозить свою нефть через Ормузский пролив. Поэтому они решили экспортировать нефть по железной дороге через Туркменистан, Казахстан и далее в Китай. Эта железнодорожная линия была построена в рамках проекта Великого Шелкового пути. По ней Иран пытается отправлять нефтяные составы в Китай, который является потребителем 90% иранского топлива. Но это не спасет иранскую экономику и социальную стабильность от краха, потому что пропускная способность иранских железных дорог чрезвычайно низкая. Если одним танкером из иранского порта в тот же Китай можно было вывезти более 2 миллионов баррелей нефти, то в одном железнодорожном составе помещается только 50–60 тысяч баррелей нефти. Иранцы запросили у Китая и других стран 35 составов железнодорожных цистерн, чтобы компенсировать работу одного танкера. Трамп не уничтожает железнодорожные узлы на востоке Ирана только потому, что там мизерная пропускная способность. Тем не менее в случае возобновления войны американцы уничтожат и этот путь перевозки иранской нефти». Тем самым, полагает эксперт, Иран будет полностью отрезан от транспортировки нефти в другие страны и возможности получить из Китая, опять же через железную дорогу, товары двойного назначения: «Хотя Китай негласно поддерживает Иран, но опасается поставлять оружие напрямую».

Во время запланированного на эту неделю визита Трампа в Китай американский президент обсудит с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос прекращения помощи Ирану. Китай заинтересован в завершении конфликта и открытии Ормузского пролива, считает эксперт. Говоря о позиции властей Ирана, политолог сказал, что режим старается выиграть время до промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре этого года. В Тегеране надеются, что Трамп проиграет выборы, и демократы станут блокировать его шаги в отношении Тегерана. Это такая стратегия выжидания — пересидеть ситуацию конфликта с США, отметил он. Знаменский считает, что все идет к возобновлению войны, но без наземной операции: «Трамп предоставит Израилю, у которого мощная разведывательная сеть в Иране, проводить какие-то диверсионные операции, точечные удары по ядерным заводам, складам баллистических ракет, ликвидацию военных руководителей Ирана. США не выйдут из войны, пока у режима остается обогащенный уран. У Трампа нет цели менять режим, устранять диктатуру и устанавливать демократию. Главная его цель — ядерный потенциал Ирана. Для израильтян важно ликвидировать иранские заводы и склады баллистических ракет. Третья цель — прекращение Ираном поддержки террористических организаций на Ближнем Востоке — практически достигнута. У Тегерана нет сил и средств на поддержку даже йеменских хуситов, не говоря уже о восстановлении ливанской «Хезболлы».