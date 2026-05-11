Афганского дипломата вызвали на ковер

Временный поверенный в делах Афганистана в Исламабаде сегодня был вызван в МИД Пакистана, ему объявлен демарш в связи с атакой террористов на полицейский пост в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Речь идет о нападении боевиков из группировки «Фитна-аль-Хаваридж» (ранее — «Техрик-и-Талибан Пакистан») с использованием самодельного взрывного устройства на полицейский пост Фатех-Хель в районе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва 9 мая 2026 года. В результате атаки погибли 15 полицейских, еще четверо получили ранения, включая одного мирного жителя.

«Детальное расследование инцидента, а также собранные доказательства и технические разведывательные данные указывают на то, что нападение было спланировано террористами, проживающими в Афганистане», - говорится в заявлении МИД.

В этой связи представителю Кабула была выражена серьезная обеспокоенность Исламабада по поводу продолжающегося использования афганской территории для террористических атак против Пакистана.

До афганской стороны также было доведено, что Исламабад оставляет за собой право решительно ответить на действия виновников этого «варварского акта».

«Борьба с терроризмом - общее дело, и афганские талибы должны выполнить свое обязательство не допускать использования своей территории для террористических актов против других стран», - говорится в заявлении.