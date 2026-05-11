USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп пригрозил: Иран «играл в игры, но теперь ему будет не до смеха»
Новость дня
Трамп пригрозил: Иран «играл в игры, но теперь ему будет не до смеха»

Украина уже может обойтись без немецких ракет

18:22 339

Силы обороны Украины на сегодня уже имеют ракеты, которые по характеристикам схожи с немецкими Taurus. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров на пресс-конференции по итогам встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом.

«Если говорить о Taurus, то, конечно, у нас сейчас уже есть ракеты, которые работают на похожие дистанции и больше, но никогда не может быть мало таких средств поражения. Поэтому, безусловно, Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения, но на самом деле сегодня мы уже обретаем определенную независимость в этом направлении», – сказал министр.

В частности, Федоров напомнил об ударах по России на расстояние 1500 км.

Писториус, в свою очередь, заявил, что Украина и Германия запустят совместное производство дронов с дальностью полета до 1500 км.

В конце апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас нет смысла в поставках крылатых ракет Taurus Украине. По его словам, Украина уже достигла значительного технологического прогресса.

Канцлер Германии подчеркнул, что сегодня Украина достигла значительного прогресса в области вооружений по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной войны.

Кроме того, Мерц объяснил свои предвыборные призывы к передаче Украине дальнобойных ракет. По его словам, ранее он предполагал, что у Бундесвера достаточно ракет Taurus, которые можно было бы передать украинцам.

Санкции против матери Кадырова
Санкции против матери Кадырова
18:38 34
Украина уже может обойтись без немецких ракет
Украина уже может обойтись без немецких ракет
18:22 340
Афганского дипломата вызвали на ковер
Афганского дипломата вызвали на ковер
18:10 326
Пашинян о делимитации границы с Азербайджаном
Пашинян о делимитации границы с Азербайджаном
17:29 1254
Эхо Ормуза докатилось до продовольственных рынков: дорожают зерно, масло, мясо...
Эхо Ормуза докатилось до продовольственных рынков: дорожают зерно, масло, мясо...
14:34 2308
КСИР отобрал власть у аятолл. Назревает бунт
КСИР отобрал власть у аятолл. Назревает бунт эксперт-иранист Владимир Месамед комментирует для haqqin.az; все еще актуально
10:19 4410
Пашинян ответил Путину: Армения и Россия не женаты
Пашинян ответил Путину: Армения и Россия не женаты
15:26 4409
Пашинян отказался ехать в Астану
Пашинян отказался ехать в Астану
15:03 3391
Азербайджанский танкер движется к японским берегам
Азербайджанский танкер движется к японским берегам
14:40 1829
Иран хочет все и сразу
Иран хочет все и сразу обновлено 13:20
13:20 3485
Лидер Британии хочет вернуться в сердце Европы
Лидер Британии хочет вернуться в сердце Европы
14:14 1940

ЭТО ВАЖНО

Санкции против матери Кадырова
Санкции против матери Кадырова
18:38 34
Украина уже может обойтись без немецких ракет
Украина уже может обойтись без немецких ракет
18:22 340
Афганского дипломата вызвали на ковер
Афганского дипломата вызвали на ковер
18:10 326
Пашинян о делимитации границы с Азербайджаном
Пашинян о делимитации границы с Азербайджаном
17:29 1254
Эхо Ормуза докатилось до продовольственных рынков: дорожают зерно, масло, мясо...
Эхо Ормуза докатилось до продовольственных рынков: дорожают зерно, масло, мясо...
14:34 2308
КСИР отобрал власть у аятолл. Назревает бунт
КСИР отобрал власть у аятолл. Назревает бунт эксперт-иранист Владимир Месамед комментирует для haqqin.az; все еще актуально
10:19 4410
Пашинян ответил Путину: Армения и Россия не женаты
Пашинян ответил Путину: Армения и Россия не женаты
15:26 4409
Пашинян отказался ехать в Астану
Пашинян отказался ехать в Астану
15:03 3391
Азербайджанский танкер движется к японским берегам
Азербайджанский танкер движется к японским берегам
14:40 1829
Иран хочет все и сразу
Иран хочет все и сразу обновлено 13:20
13:20 3485
Лидер Британии хочет вернуться в сердце Европы
Лидер Британии хочет вернуться в сердце Европы
14:14 1940
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться