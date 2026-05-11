Украина уже может обойтись без немецких ракет

Силы обороны Украины на сегодня уже имеют ракеты, которые по характеристикам схожи с немецкими Taurus. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров на пресс-конференции по итогам встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом.

«Если говорить о Taurus, то, конечно, у нас сейчас уже есть ракеты, которые работают на похожие дистанции и больше, но никогда не может быть мало таких средств поражения. Поэтому, безусловно, Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения, но на самом деле сегодня мы уже обретаем определенную независимость в этом направлении», – сказал министр.

В частности, Федоров напомнил об ударах по России на расстояние 1500 км.

Писториус, в свою очередь, заявил, что Украина и Германия запустят совместное производство дронов с дальностью полета до 1500 км.

В конце апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас нет смысла в поставках крылатых ракет Taurus Украине. По его словам, Украина уже достигла значительного технологического прогресса.

Кроме того, Мерц объяснил свои предвыборные призывы к передаче Украине дальнобойных ракет. По его словам, ранее он предполагал, что у Бундесвера достаточно ракет Taurus, которые можно было бы передать украинцам.