Санкции против матери Кадырова

Канада ввела санкции против 23 физических лиц из России, в том числе и матери главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой. Об этом говорится в сообщении МИД Канады.
«Канада решительно осуждает действия России и вводит санкции в отношении еще 23 физических и пяти юридических лиц», — говорится в сообщении.
Теперь под антироссийскими санкциями Канады находятся 80 физических и юридических лиц.
В санкционные списки также включили российское «добровольное общество» содействия армии, авиации и флоту «ВОИН», так называемую «Юнармию Севастополя» и волгоградский волонтерский центр «Участие».