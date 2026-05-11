Буданов: Если Россия говорит искренне...

Разговор между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не произойдет внезапно, «как гром среди ясного неба», однако если намеки России на диалог «искренни», Украина «также была бы готова». Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время визита в Литву.

Отвечая на вопросы журналистов о возможности такого разговора, он пошутил, что межгосударственные телефонные линии между воюющими странами отключены, а «такие звонки по мобильному телефону не осуществляются».

«Если говорить серьезно, то, если РФ действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова. Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями — мы выступаем за завершение войны, за мир. Это официальная позиция Украины, которую поддерживает президент Украины. Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира — это не слабость, а доказательство здравого смысла», — сказал Буданов.

После визита в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский должен сам позвонить Путину, если заинтересован во встрече с лидером РФ.

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским даже в третьей стране, а не только в Москве. По словам Путина, эта встреча должна быть «завершающей» и «для подписания договора», а не для переговоров по завершению войны, которую начала Россия.

Зеленский заявил, что Путин «наконец готов к реальным встречам», потому что Украина его «немного подтолкнула».