Новый закон: за гибель товарища Кима – ядерный удар

В Конституцию Северной Кореи внесли статью, обязывающую армию автоматически нанести ядерный удар в случае гибели лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на брифинг Национальной разведывательной службы Южной Кореи. В пересмотренной конституции Ким Чен Ын теперь указан как председатель Госсовета и прямо обозначен главой государства.

Председатель Госсовета командует ядерными силами КНДР. Статус Ким Чен Ына как единоличного командующего ядерными силами отдельно был подчеркнут в законе. The Telegraph отмечает, что, если система управления ядерными силами окажется под угрозой из-за атаки противника, то «ядерный удар наносится автоматически и незамедлительно».

По оценкам Южной Кореи, КНДР располагает примерно 60 ядерными боеголовками и около 2000 кг высокообогащенного урана.

Поправки были приняты 22 марта на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва в Пхеньяне. Поводом для изменений могли стать совместные американо-израильские удары по Ирану, в результате которых погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и часть его окружения, пишет The Telegraph. Российский востоковед Андрей Ланьков заявил, что Пхеньян воспринял события в Иране как сигнал угрозы и решил официально закрепить механизм ответного удара на случай «обезглавливания» руководства.