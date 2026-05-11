Вашингтон бросает Киев

Вашингтонская администрация сократила помощь Украине на 99%, пытаясь выстроить более тесные отношения с Россией. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, отношения между Киевом и Вашингтоном ухудшались постепенно и сопровождались неудачами для Украины. Спустя месяц после вступления в должность президента США Дональда Трампа он и его окружение пытались оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи в Белом доме.

Одновременно администрация США добивалась расположения Москвы на фоне резкого сокращения поддержки Киева, говорится в статье.

По данным газеты, после начала операции США и Израиля против Ирана переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта были поставлены на паузу, а Киев начал готовиться к более продолжительной войне и сокращению американской поддержки.

Зеленский в свою очередь стал отдаляться от администрации Трампа, критикуя решение Вашингтона ослабить часть санкций против российской нефти.