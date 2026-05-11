Европа о «слабом положении» Путина

«ЕС всегда поддерживал попытки достичь справедливого и прочного мира. Чтобы Европа играла более активную роль, мы должны договориться между собой, о чем именно мы готовы говорить с Россией и где проходят наши «красные линии». Справедливый мир невозможен без привлечения России к ответственности», - сказала она.

Анализируя текущее состояние российской власти, Каллас заявила, что российской лидер Владимир Путин находится в «более слабом положении, чем когда-либо прежде». По ее мнению, последние высказывания российского президента о возможном завершении войны примечательны тем, что они отличаются от того, что он говорил раньше.

Тем не менее Каллас констатировала, что Россия пока не готова к подлинным переговорам, так как Москва по-прежнему выдвигает максималистские требования. Именно поэтому, резюмировала она, Запад должен продолжать свою работу по поддержке Киева.