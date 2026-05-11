Король Малайзии вернулся из Москвы с лимузином

Король Малайзии Ибрагим, посетивший в этом году парад Победы на Красной площади, покинул Россию с новым автомобилем — лимузином российской марки Aurus Senat.

На своей странице в Facebook монарх назвал обладание этой машиной «особой честью», подчеркнув, что лимузин символизирует «крепкую дружбу и теплые отношения» между Малайзией и РФ. Передача ключей состоялась в московском музее «Гараж особого назначения». При этом в публикации не указано, купил ли король автомобиль или получил его в подарок.

Автомобиль Aurus Senat оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового V8 и электромотора суммарной мощностью 598 л. с. В салоне — премиальные материалы, а спецверсии предусматривают бронирование машины.