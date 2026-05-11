Трамп давит, Гавана не прогибается

Власти Кубы не поддаются давлению со стороны вашингтонской администрации, что вызывает негодование со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.
«Официальная Гавана не подает признаков готовности отказаться от власти или пойти на серьезные уступки», - утверждают американские чиновники.
США ввели жесткие санкции против Кубы, ограничили поставки критически важных ресурсов и продолжают дипломатические контакты с правительством президента Мигеля Диас-Канеля.
Отмечается, что американские власти считают возможным падение кубинского правительства к концу года даже без их давления. Тем не менее Трамп считает этот срок неудовлетворительным и не раз выражал недовольство чиновникам своей администрации по этому поводу, включая госсекретаря Марко Рубио, отвечающего за этот трек.