Пять стран готовы бойкотировать «Евровидение»

Пять стран объявили бойкот «Евровидению» из-за участия в конкурсе Израиля. Об этом сообщает Би-би-си.

«Хотя в конкурсе 2026 года участвуют 35 стран, телевещательные компании из Испании, Ирландии, Нидерландов, Исландии и Словении отказались от участия в мероприятии в знак протеста против включения Израиля», — указано в сообщении. Как отмечает Би-би-си, одни страны объявили бойкот в знак протеста против военной операции Израиля в Газе, другие обвинили правительство Израиля в «геноциде».

Ранее эксперт по борьбе с терроризмом Николаус Штокхаммер заявил, что Вена готовится проводить «Евровидение» в условиях повышенной террористической угрозы.