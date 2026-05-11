Зеленский: Хотим отвечать России зеркально

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет иметь аналоги российских авиабомб, чтобы отвечать зеркально на атаки.

«Провел Совет национальной безопасности и обороны, главный вопрос на этом Совете - российские авиабомбы, наша защита от них. Комплексный вопрос - это и противодействие российской авиации, то есть наша дальняя деятельность, и другие методы защиты.

Также мы работаем, чтобы у нас были украинские аналоги такого оружия. Сейчас мы собрали все имеющиеся технологические решения, имеющиеся запросы, и задача на следующий Совет - определить, что можно и стоит масштабировать для защиты от российских авиабомб, чтобы мы в Украине могли действительно зеркально ответить России и на эту угрозу», — заявил украинский лидер в вечернем обращении.