Трампа раздражает требование Ирана

Одним из факторов, вызывающих недовольство президента Дональда Трампа, является требование Ирана о возмещении ущерба, нанесенного войной, сообщает AP со ссылкой на региональных дипломатов.

Источники отметили, что, согласно сложившейся традиции, репарации выплачиваются побежденной стороной. Трамп крайне настороженно относится к самому появлению термина «репарации» в иранских предложениях, поскольку согласие с такой формулировкой может быть расценено как признание поражения США.

Один из дипломатов добавил, что Пакистан в настоящее время работает над посредничеством в подготовке меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном. Цель документа — прекращение войны и поддержание более широкого диалога по нерешенным вопросам.

По его словам, Исламабад пользуется поддержкой других стран региона. Премьер-министр Шахбаз Шариф, министр иностранных дел Исхак Дар и командующий армией фельдмаршал Асим Мунир находятся в контакте с обеими сторонами конфликта, а также с региональными правительствами. Их усилия направлены на сохранение режима прекращения огня, окончательное прекращение войны и достижение согласия сторон на проведение очных переговоров на следующей неделе.