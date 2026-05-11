Армяне обвинили российскую военную базу

Армянские общественные организации «Союз информированных граждан» и «Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи» заявили, что расположенная в Гюмри 102-я российская военная база вмешивается во внутренние дела Армении.

В заявлении организаций говорится, что священник Русской православной церкви Тер-Тимофей Казарян, занимающий должность помощника командира базы по работе с верующими военнослужащими, почти ежедневно ведет открытую пропаганду, направленную против армянской государственности.

По данным НПО, свою деятельность он осуществляет в православной церкви Святой Александры, расположенной на территории базы, а также иногда в церкви Святого Архангела Михаила.

Организации также утверждают, что 102-я база используется для давления на избирательные процессы в Армении. По их данным, граждан Армении, работающих на базе, вынуждают голосовать за конкретную политическую силу под угрозой увольнения. Кроме того, от них требуют распространять это давление на членов семей, родственников и знакомых.

Авторы заявления считают, что действия командования российской базы могут содержать признаки нарушения армянского законодательства и должны стать предметом расследования со стороны компетентных органов.