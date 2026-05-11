Экс-главу Офиса Зеленского подозревают в отмывании денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили подозрение бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку.
Как сообщили в НАБУ, Ермака считают участником организованной группы, причастной к легализации 460 млн гривен (более $10,4 млн) на элитном строительстве под Киевом.
Уголовное дело открыто по статье 209 УК Украины (ответственность за легализацию, отмывание средств, полученных незаконным путем).
Вечером 11 мая с Ермаком прошли следственные действия.