Эрдоган призывает строить снизу вверх

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости принять новую конституцию.
«Перед нами открывается возможность построить нашу демократию снизу вверх с помощью новой, всеобъемлющей, либеральной и гражданской конституции. Новая конституция должна отражать современные политические реалии страны», - отметил он.
По словам Эрдогана, новый основной закон должен «помочь Турции укрепить демократию, обеспечить защиту прав граждан и их интересов», а все политические силы должны «активнее участвовать в разработке проекта».