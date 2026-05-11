Спина зажила, колено тоже скоро заживет

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится «в полном здравии», он уже «оправился от полученных ранений», сообщает телеканал Al Araby со ссылкой на главу протокольной службы в канцелярии верховного лидера Мазахера Хоссейни.

«Травма спины зажила, а колено, как ожидается, скоро восстановится», — говорится в публикации.

На днях CNN со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что Хаменеи продолжает играть важнейшую роль в формировании военной стратегии, несмотря на ранения.

Согласно отчетам разведки, Хаменеи, предположительно, помогает руководить тем, как Иран ведет переговоры с Соединенными Штатами о прекращении войны.

Американская разведка пока не установила местонахождения Хаменеи, в том числе потому, что он не использует никаких электронных средств для общения. Известно, что аятолла контактирует только с теми, кто может посетить его лично или отправить сообщения с курьером.

Собеседники телеканала также рассказали, что Хаменеи скрывается в связи с травмами, включая сильные ожоги на одной стороне тела.