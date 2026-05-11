Трамп пригрозил: Иран «играл в игры, но теперь ему будет не до смеха»
11 мая 2026, 22:46 1647

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится «в полном здравии», он уже «оправился от полученных ранений», сообщает телеканал Al Araby со ссылкой на главу протокольной службы в канцелярии верховного лидера Мазахера Хоссейни.

«Травма спины зажила, а колено, как ожидается, скоро восстановится», — говорится в публикации.

На днях CNN со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что Хаменеи продолжает играть важнейшую роль в формировании военной стратегии, несмотря на ранения.

Согласно отчетам разведки, Хаменеи, предположительно, помогает руководить тем, как Иран ведет переговоры с Соединенными Штатами о прекращении войны.

Американская разведка пока не установила местонахождения Хаменеи, в том числе потому, что он не использует никаких электронных средств для общения. Известно, что аятолла контактирует только с теми, кто может посетить его лично или отправить сообщения с курьером.

Собеседники телеканала также рассказали, что Хаменеи скрывается в связи с травмами, включая сильные ожоги на одной стороне тела.

Спина зажила, колено тоже скоро заживет
